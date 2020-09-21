İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da seyir halindeki iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Gökçe Tümer yönetimindeki 51 KK 547 plakalı motosiklet ile ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişinin kullandığı 01 US 928 plakalı motosiklet, çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Tümer, arkasında yolcu konumda bulunan Fahri Önal ve diğer motosikletin sürcüsü yola savruldu. Gece olması ve yoldan araç geçmemesi, olası bir facianın önüne geçti. Yolda yatan yaralıları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Suriye uyruklu motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-09-21 03:58:56



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