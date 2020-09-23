Vektörel hastalıklara karşı mücadele

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde vektörel hastalıklara karşı iş birliği içerisinde mücadele ediyor.

Yaz mevsiminin uzun sürmesi ve sıcaklık artışlarının devam etmesine bağlı olarak bölgede hastalıkları diğer hayvanlara taşıyan sinek popülasyonunda artış meydana geldi. Üçgün Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı gibi vektörel hastalıklarla mücadele kapsamında harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yoğun ilaçlama ve mücadele çalışması başlattı.

Özellikle hayvancılık işletmelerinin çevresinde hastalıkları taşıyan ve bulaştıran sinek ile vektörlerin üreyip çoğalmasına elverişli olan bataklık, sulama kanalları kenarı, sulak alanlar çevresinde ekipler ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde sivrisinek ve vektörle mücadelenin önemine dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, "Başkanımız Zeydan Karalar’ın talimatı ile vektörle mücadeleye başlamıştık. Köylerde sivrisineklere yayılım kaynağı oluşturan özellikle sulak alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak bu hastalıkların yayılmasının en önemli nedeni olan vektörle mücadelemizi tüm ilçelerimizde gerçekleştireceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.