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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova’ya yeni park

İHA

Çukurova’ya yeni park

Çukurova Belediyesi Yüzüncüyıl Mahallesinde yeni park yapımına başladı.
Yüzüncüyıl Mahallesi 85383 Sokaktaki parkın bir an önce tamamlanması için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Parkın 3 haftada tamamlanması ve halkın hizmetine girmesi öngörülüyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçede 212 parkın bulunduğunu belirterek, bunların 108’inin son 6 yılda kendi dönemlerinde yapıldığına dikkat çekti.
Planda yeşil alan görülen her alanın park olacağı yönünde seçim vaadi bulunduğunu hatırlatan Başkan Soner Çetin, “Bu sözümüzü yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yüzüncüyıl Mahallesinde şu anda 22 park bulunuyor. Bunların 12’sini son 6 yılda yaptık. Şimdi 13’üncü parkın yapım çalışmaları sürüyor. Bu parkın tamamlanmasının ardından yine Yüzüncüyıl’da yeni bir park yapımına başlayacağız” dedi.
Başkan Soner Çetin, yeşile ve doğaya saygılı bir belediye anlayışında olduklarını kaydederek, “Çukurova Adana’da yeşil alan miktarı bakımından ilk sırada geliyor. Park ve yeşil alan sayısını bu dönemde daha da artıracağız. Yaptığımız parkların çoğunu da temalı parklar oluşturuyor. Her alanda olduğu gibi yeşil alan konusunda da Çukurova örnek ilçe olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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