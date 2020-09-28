Otomobildeki gencin elindeki cep telefonunu alıp kaçtı



Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, otomobilin içerisinde oturan Berat Elbistanlı'nın (18) elindeki cep telefonunu, açık olan pencereden uzanarak alan Uğur Turmuş (20), cami bahçesinde saklanırken yakalandı.

Olay, 23 Eylül'de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Kozan Caddesi´ndeki banka şubesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi işlem yapmak için şubeye giren Berat Elbistanlı, otomobilinde beklemeye başladı. Otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, açık olan pencereden uzanarak, gencin elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Uğur Turmuş olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi ara sokaklarda aramaya başladı. Ekipler, olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafedeki bir caminin bahçesinde çalıların arasına saklanan şüpheliyi yakaladı.

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edilirken, şüphelinin, `hırsızlık´, `uyuşturucu bulundurma´, `ruhsatsız silah bulundurma´ suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Turmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-28 09:46:02



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