Büyükşehir, Ceyhan için harekete geçti Başkan Karalar: "Büyük başarılara imza atacağız ve sonraki seçimde daha fazla oy olacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediyesi ile koordineli çalışmaya ve yıllar sonra yakalanan başarının sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Karalar, Ceyhan Kaymakamlığı, Ceyhan Belediyesi, Büyükşehir Şantiyesini ziyaret etti. İlçede süren yol hizmetlerini denetleyen, esnafla buluşan Karalar, su isale hattı nedeniyle kazılan yolların durumunu inceledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’i ziyaretinde, meclis üyeleriyle bir araya gelerek, ilçenin sorunlarıyla ve yapılacak hizmetlerle ilgili açıklamalar yapan Başkan Zeydan Karalar, “İlçemizdeki sorunları yerinde görmeye ve yapılması gerekenleri ivedilikle hayata geçirmek için inceleme yapmaya geldik. Bizim Ceyhan’a sevgimiz sözde değil özde” dedi.

Ceyhan’daki su problemine de değinen Başkan Zeydan Karalar, Yedigöze projesi bitmeden ilçelerde su sorununun tamamen ortadan kalkmayacağını söyledi. Karalar, “Yeni döşenen su isale hattında meydana gelecek arızaların giderilmesi sırasında, çok daha kısmi, bir iki mahalleyi kapsayan su kesintileri yaşanacak. Eskisi gibi tüm ilçenin suyunun kesilmesine gerek kalmayacak. Elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintilerinin belediyenin suçu olmadığının bilinmesi gerekir. Elektrik kesildiğinde pompalar çalışmıyor ve hattın yeniden dolması 2 gün sürebiliyor. Halkımız bunları bilmeli” diye konuştu.



Su ve yol sorunu çözülecek

Yeni dönemde Ceyhan’da başlayan güzel hizmetlerin sürdüğünü söyleyen Zeydan Karalar, su ve yol sorununu çözmeye kararlı olduklarını belirtti. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Elbette Ceyhan’a büyük projeler de yapmak istiyoruz ama önce temel sorunları çözmemiz gerek. Belediyemizin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, parayı ve zamanı iyi kullanan insanlar olarak, eldeki olanaklar dahilinde güzel işlere imza atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Merkez ilçelerde ve diğer ilçelerimizde müthiş bir asfalt hamlesi başlattık. Bunu bütün hızıyla sürdürüyoruz. Bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan kentin dört bir yanında hizmetlerimize devam ediyoruz. Bunun aksini iddia edenler büyük haksızlık yapıyor. Yaptığımız işler ortada.”

Ceyhan Belediyesi ile koordineli çalışmaya ve yıllar sonra yakalanan başarının sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaya devam edeceklerini ifade eden Karalar, “Biz daha büyük başarılara imza atacağız ve bundan sonraki seçimde göreceksiniz daha fazla oy olacağız. Hem burada hem Adana’da. Bunun için daha fazla çalışmalı ve kendimizi doğru ifade etmeliyiz” dedi.

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