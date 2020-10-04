Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş bulundu (2)

ALDATILDIĞI ŞÜPHESİYLE ÖLDÜRMÜŞ
Adana´da, dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah K. (60) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen 1 çocuk annesi Hülya Güllüce´nin (39) cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah K.´nin ise ilk ifadesinde, kendisini aldattığı şüphesiyle Güllüce´yi öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
AĞABEYİ: KIZI İÇİN SABREDİYORDU
Adana Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Hülya Güllüce´nin ağabeyi Ünal Güllüce ise kadın cinayetlerinin durması için idam cezası istediklerini belirterek, "Kadın cinayetleri çözülecek gibi değil. Bir süredir birlikte yaşıyorlardı, aralarında sorunlar vardı. Ayrılmak istiyordu ancak kızı için sabrediyordu" diye konuştu.
Hülya Güllüce´nin cenazesinin, yarın otopsinin ardından morgdan alınarak, Kabasakal Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-04 14:22:32
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