ÇDSO, sezonu sağlık çalışanlarına adadı ÇDSO Müdürü Artunç Çoruh, yeni sanat sezonunun adını “Sağlık Çalışanlarına Minnet Sezonu” olarak belirlediklerini açıkladı

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) yeni sanat sezonunu sağlık çalışanlarına adadı.

ÇDSO Müdürü Artunç Çoruh, açılış konseri konuşmasında bu sanat sezonunu canlarını hiçe sayarak adeta bir savaş veren sağlık çalışanlarına adadıklarını ve bu sanat sezonunun adını “Sağlık Çalışanlarına Minnet Sezonu” olarak belirlediklerini söyledi.

Sanatseverlerin sağlıklı bir şekilde konserlerine erişebilmeleri için tüm önlemlerin titizlikle alındığını vurgulayan ÇDSO Müdürü Artunç Çoruh, sanatın ve müziğin iyileştirici gücüne inandıklarını ve yeni sezonda dinleyicileri için çok özel bir konser programı hazırladıklarını ifade etti.

Öte yandan, 2020 – 2021 “Sağlık Çalışanlarına Minnet Sezonu” klasik müzik konseriyle devam ediyor. Uluslararası büyük başarılara imza atmış, Türkiye’nin yurtdışındaki tanıtımına katkıda bulunan, orkestra şefi Rengim Gökmen’in yönetiminde gerçekleşecek olan konser, 9 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda izlenebilecek.

Programın ilk yarısında Piazzolla’nın “Mevsimler” adlı eseri seslendirilecek. Eseri, 1986 doğumlu, İstanbul Flarmoni Orkestrası üyesi olan, solo konserlerine Bosphorus Trio ile oda müziği alanındaki çalışmalarına devam eden keman sanatçısı Özgecan Günöz seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında A. Dovark’ın “Nefesli Çalgılar, Viyolonsel ve Kontrbas için Seranat” adlı ölümsüz eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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