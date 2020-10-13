Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde, bir minibüste yapılan aramada, 200 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin KozanAdana karayolu üzerinde devriye görevini gerçekleştirdikleri esnada, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdular. Minibüste bulunan Serkan H. ve Hakan H. isimli şahısların GBT sorgusunu yapan jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada 5 litrelik su şişelerine konulmuş 200 litre sahte rakı ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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