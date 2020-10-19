Büşranınönerisi sayfası kısa sürede büyüdü

Instagram’da büyük beğeni toplayan Büşranınönerisi sayfası, 2 milyon takipçiye ulaştı. Sayfanın sahibi Ayhan Yıldırım, sosyal medyada elde ettikleri büyük başarının altında yatan nedenleri paylaştı. Yıldırım, “Sayamayacağımız kadar çok sosyal medya hesabı var. Bunun yanında bizimle aynı konsepti içeren sayfalar da mevcut. Büşranınönerisi ise fark oluşturdu. Bu başarıyı takipçilerimize verdiğimiz güven duygusuna borçluyuz” dedi.

Sosyal medya artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Birçok fenomen ve hesap milyonlarca kullanıcının takibi altında. Farklı konseptleri, içerik türleri ile bu hesaplar hayatımıza bir noktadan temas ediyor. 2 milyon takipçi sayısına ulaşan Büşranınönerisi sayfası sahibi Ayhan Yıldırım, “Binlerce hesap arasından, insanların bizi seçmesinin birçok nedeni var. Öncelikli olarak bu projeye eşim Büşra Yıldırım ile birlikte çok emek verdik. O sunuculuğunun yanı sıra bu alanda da başarılı bir çalışma yürüttü. Ben işin teknik boyutunda her zaman arkasında oldum. Çalışmalarımız çok güzel bir meyve verdi. İnanır mısınız, ‘büşranınönerisi çocuğumuz gibi’ dedi. Emeklerinin sonucunu almanın mutluluğunu yaşayan Yıldırım, “Şimdi bu başarımızı, prodüksiyon şirketi kurarak bir adım ileriye taşıyacağız. Bu alanda da çok başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Başarımız samimiyetimiz, dürüstlüğümüz ve değerlerimize olan bağlılığımızdan geliyor”

Sosyal medyada başarılı olmak isteyenlere önerilerde bulunan Yıldırım, “Her zaman çok çalışmak ve sizi takip eden kişilere güven vermek bence başarıyı getiriyor” açıklamasında bulundu. Yıldırım, “Biz gerçek hayatta nasılsak, sosyal medyada da öyleyiz. Evet, bu mecra bizim işimiz ancak samimiyetimizden, dürüstlüğümüzden asla ödün vermiyoruz. Hiçbir kuvvet, ne para, ne de şöhret bizi sahip olduğumuz değerlerden uzaklaştıramaz. İnsanlar bize bu yüzden inanıyor ve seviyor” dedi.

“Büşranınönerisi artık 2 milyon kişilik kocaman bir aile” diyen Yıldırım, “Biz ailemize nasıl davranıyorsak bizi seven, takip etmeye değer gören insanlara da aynı hassasiyetle davranıyoruz. Burası aynı zamanda bir yardımlaşma platformu. Birinin kana mı ihtiyacı oldu, hemen paylaşıyoruz. Şimdi özellikle SMA hastası çocuklarımızın aileleri bize ulaşıyor. Elimizden gelen desteği onlara da veriyoruz” şeklinde konuştu. “Başarı paylaştıkça, yardım elini uzattıkça çoğalır” diyen Yıldırım, “Sosyal medyada yüksek takipçili hesaplara sahip olan herkese sesleniyoruz. Siz de bir insanın hayatına dokunabilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.