Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular



Gülşah ÖZGEN-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'dan çalışmak için gittiği Libya'da pastane işleten ve Hafter güçleri tarafından alıkonulduğu iddia edilen Halil Gözel (52) ile ortağı ve 2 işçisinden yaklaşık 9 aydır haber alınamıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Halil Gözel, 2019 yılı temmuz ayında gittiği Libya'nın Sirte kentinde pastane işletmeye başladı. Ailesi, 6 Şubat tarihinden sonra Gözel'e ulaşamadı. 2 çocuk babası Halil Gözel'in, 2011 yılından bu yana zaman zaman çalışmak için gittiği ülkede Sirte'nin Hafter güçlerinin eline geçmesi sonucu 2 Türk işçisi ve ortağı ile birlikte alıkonularak Bingazi kentine götürüldüğü ileri sürüldü. Ailesi, Gözel ve ortağı ile 2 işçisinin Türkiye'ye dönebilmeleri için yardım beklediklerini dile getirdi.

'TÜRK OLDUKLARI İÇİN TUTULUYORLAR'

Hafter güçleri tarafından alıkonulan ancak kurtulmayı başarıp, Türkiye´ye dönen kayınpederinin bir arkadaşından süreci öğrendiklerini belirten Halil Gözel'in damadı Yakup Demir (31), konsoloslukla sürekli görüşme halinde olduklarını kaydetti. Demir, "Türk oldukları için tutuluyorlar. Başka hiçbir sebep yok. Uzun süredir gidip çalışıyordu. Kendisi de 3 arkadaşı da daha önce hiçbir sorunla karşılaşmadı. Hafter güçlerinin elinde olduğu için Sirte şehri, onlar da alıkonuldu" dedi.

'SADECE YAŞADIĞINI BİLİYORUZ'

Babaları için devlet yetkililerinden yardım istediklerini vurgulayan Meltem Gözel Demir (27) ise, "Babam ve birlikte çalıştığı üç arkadaşını Bingazi şehrine götürüyorlar. 9 aydır da orada alıkoyuyorlar. Hiçbir şekilde babamı görmedik, sesini duymadık. Sadece konsolosluktan öğrendiğimiz kadarıyla yaşadığını biliyoruz. Başka hiçbir bilgi yok. Sadece Türk oldukları için böyle oldu. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE GELMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Halil Gözel ile birlikte alıkonulan tatlı ustası işçisi 2 çocuk babası Nurettin Çalık'ın ağabeyi Muammer Çalık ise şöyle konuştu:

"En son konuştuğumuzda sığınaktayız diyordu. 9 ay oldu kendisine ulaşamıyoruz. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Hiçbir haber alamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz, bir an önce gelmelerini bekliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGENYusuf KANTARLI

2020-10-21 10:58:15



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