17 yaşındaki kıza taciz şüphelisi adliyede (2)

İĞRENÇ SAVUNMA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde A.G. (17) adlı kızı takip edip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki A.'nın (23) ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerine elledim, pişmanım" dediği öğrenildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2020-10-21 16:37:00
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