Ümit Özat: “Oyunun geneline baktığımızda iyi bir oyundu”

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Ümit Özat, 42 kazandıkları Ümraniyespor maçı sonrası, ”Oyunun geneline baktığımızda iyi bir oyundu. Volkan ve Erkan tam hazır olmamalarına rağmen yüzde 100 performans gösterdiler” dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor’u 42 skorla mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Ümit Özat, “Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Altay maçından sonra böyle bir geri dönüş yapmak bizim için önemliydi. Zor günler geçiriyoruz. Her şey dört dörtlük değil. 1 mağlubiyetle karşılaştıklarımız bizi üzdü. Futbol da bunlar var. Bir ve beraber olmak kötü zamanlarda çok önemli. Herkes başarılı olmak ister. Oyunun geneline baktığımızda iyi bir oyundu. Volkan ve Erkan tam hazır olmamalarına rağmen yüzde 100 performans gösterdiler. Oynamayan oyuncularımın oynayan arkadaşlarına saygılı olmaları lazım. Oyuncular çok farklı ortama geçiş yaptılar. Bugün oynayan yarın oynamaz, yarın oynayan öbür gün oynamaz. Ben o oyuncuyla da konuşacağım. Yarından itibaren Bandırma maçının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.

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