Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi, Kuzeren mevkisindeki ormanlık alandan dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.