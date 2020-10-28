Adana'da sahte içki ve kaçak tütün operasyonu

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Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da iki iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte tütün ürünü ve sahte içki yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'ndaki iki iş yerine operasyon düzenledi. Baskında sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol, 4 bin 459 paket kaçak sigara, 3 bin 330 doldurulmuş makaron, 952 kaçak puro, 40 paket kaçak puro tütünü ve 4 bin 80 kaçak sigara filtresi ele geçirildi. Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf Kantarlı

2020-10-28 10:27:58



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