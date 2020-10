Suyu çekilen Seyhan Nehri'ne inip, balık için hayatlarını tehlikeye attılar

Gülşah ÖZGENYusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA'da aralarında çocukların da olduğu çok sayıda vatandaş, suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek baraj kapaklarının her an açılıp su verilmesi tehlikesine aldırmadan balık tuttu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken vatandaşları görenler, "Birkaç balık için hayatlarınızı tehlikeye atmaya değer mi?" diyerek tepki gösterdi.

Tren hattının geçtiği ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan tarihi Demir Köprü'nün yanındaki merdivenlerden suyu çekilen Seyhan Nehri'ne inen aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi, sığ suda balık tuttu. Eski baraj kapaklarına yakın mesafede olan ve suyun tekrar verilmesi sonucu boğulma tehlikesine aldırış etmeyen kalabalık, saatlerce burada vakit geçirdi. Bölgede yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar, gördükleri manzara için 'Birkaç balık için hayatlarınızı tehlikeye atmaya değer mi?' dedi.

'10 LİRALIK SAZAN İÇİN BU RİSKE DEĞMEZ'

Baraj kapaklarından ani bir su verilmesi durumunda kısa sürede balık tutanların bulundukları noktaya ulaşabileceğine dikkat çeken ve balık tutanlara tepki gösteren Hakan Mert Teper, "İki-üç balık için buraya inmezdim, çocuğumu da indirmezdim. Buradan sekiz bıyık, sazan ve bazen de levrek çıkıyor ama şu an su çekilmiş, dipte gezdiği için sadece sazan olabilir. Çocukların da indiğini görüyorum. Kilosu 10-15 lira olan sazan için buraya girip bu riski almaya değmez. Bu olay dağ keçisinin bir ot yemek için dağın eteklerine kadar inmesine benziyor. O otu yemek için hayatını kaybedebilir ama belki biraz ileriye gitse koca bir çayırlık çıkacak karşısına" dedi.

ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ KURTARAMAYABİLİR

Bölgede yürüyüşe çıkanlardan Ezgi Sena Gören Özagil ise "Akşam yürüyüşlerine çıktığımızda sıklıkla gördüğümüz bir manzara bu. Barajın kapakları açıldığında kendi canlarını tehlikeye atmış olacaklar. Bir balık için değer mi bilmiyorum. Onların kararı artık tabi ama böyle bir durumda o riski almaya gerçekten gerek yok. İnsanların nasıl bir düşünce ve eğitim yapısına sahip olduklarını bilemiyorum. Buraya sadece çocuklar değil yetişkinler de girmemeli. Özellikle çocuklarda akut bir durumda fiziksel olarak çok fazla gelişmediklerinden hemen kendilerini kurtaramayacakları için daha büyük bir risk altındalar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

