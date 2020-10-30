Doktorun otomobilinden laptop çalan 2 kişi tutuklandı



Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da hastane otoparkında doktor Mustafa Zühtü Tansuğ'un otomobilinin camını kırarak laptop çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 23 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastane otoparkına gelen 2 kişi, üroloji doktoru Mustafa Zühtü Tansuğ'un otomobilinin camını kırarak içindeki laptopu çaldı. Durumu fark eden otopark görevlileri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Murat Gezer ve Fırat Kolkol olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan laptop ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Gezer ve Fırat Kolkol, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-10-30 10:09:33



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