

ADANA, (DHA)ADANA ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili davada yargılanan 27 sanık 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili 12'si tutuklu 50 sanığın yargılandığı 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, bugün karar çıktı.

Olayı organize ettikleri öne sürülen FETÖ/PDY'nin 11 sivil imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını yineleyen Cumhuriyet savcısı, 27 sanığın cezalandırılmasını, MİT TIR'larını durduranlardan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da arasında bulunduğu 13 sanık hakkındaki davanın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce görülmesi nedeniyle reddedilmesini, 10 firari sanığın dosyalarının ise ayrılmasını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Ömer Arık'ı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu'yu 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama' suçundan 34'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'a da 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

21 SANIĞA 'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' CEZASI

Sanıklardan Hasan Bektaş ise 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama' suçlarından 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama' suçlamasıyla yargılanan sanık Özgür Yalçın da 10 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, 21 sanığa, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

SANIKLARDAN 13'Ü HAKKINDAKİ DAVA REDDEDİLDİ

MİT TIR'larını durduranlar arasında yer alan Adana eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava ise Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce yargılaması yapıldığı gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme heyeti, firari 10 sanığın dosyalarını ayırdı. Mahkumiyet kararlarıyla birlikte tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz 9 sanığın ise tutuklanmak üzere yakalanmasına hükmedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2020-10-30 13:10:41



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