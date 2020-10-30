Ceyhan’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D400 Karayolu’nda Adana’dan Osmaniye istikametine giden Hami B. yönetimindeki 31 NEM 52 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi yakınındaki kavşaktan ilçe merkezine giriş yapan Halil. T. idaresindeki 01 JJ 696 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada arka koltukta bulunan 54 yaşındaki Güngör Tarakçı hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla inceleme başlatıldı.
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