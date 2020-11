Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Can ÇELİK / ADANA, (DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xxx), Çetin Öncel (xxx), Burak Sami Şad (xxx)

ADANASPOR: Yaşar (xx) Umut (xx), Ömer (xx) (Dk.66 Belem x), Ahmet (xx), Muhammet Ömer (xx) (Dk.88 Melih ?), Evren (xx), Cenk (xx), Ozan (xx) (Dk. 80 Eric Embe x), Hıfsullah (xx), Roni (xx) (Dk.88 İbrahim Aksu ?), Serhat (xx) (Dk.46 Berkan x)

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Mehmet Akif (xx) Ömer Yıldırım (xx), Gürcan (xx), Muzaffer (xx), Mustafa Apardı (xx) (Dk.68 Fatih x), Muhammet Taha (xx) (Dk.77 Hikmet x), Serkan (xx) (Dk.68 Ahmet Can x), Güney (xx) (Dk.77 Oğuzhan x), İbrahim (xx) (Dk.39 Taha Batuhan x), Necmi (xx), Vehbi (xx)

GOLLER: Dk.45+2 Ozan, Dk.71 Roni (Adanaspor) Dk.17 Muzaffer (68 Aksaray Belediyespor)

SARI KARTLAR: Serhat, Ahmet Bahçıvan (Adanaspor) - Serkan Tunç, Muhammet Taha, Ahmet Can (68 Aksaray Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor´u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

15´inci dakikada Adanaspor atağında Ozan, orta sahadan gelen topu sürerek içeri süzülmeye çalıştı. Rakip takım savunması müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

17´nci dakikada 68 Aksaray Belediyespor atağında soldan gelen top rakip savunmanın hatasıyla Muzaffer´in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.

45+2´nci dakikada Adanaspor kontratağında İsmail ortadan ilerleyerek sağdan ceza sahasına giren Ozan´a ara pası yolladı. Ozan sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

70´inci dakikada Adanaspor atağında orta sahadan hızla ilerleyen Roni, seri çalımlarla rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu tutmayı başardı.

71´inci dakikada Adanaspor atağında sağdan gelen top rakip ceza sahasındaki Ozan´a geldi. Ozan tek pasla boştaki Roni´yi gördü. Bu futbolcunun düzgün vuruşuyla top sol köşeden fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşılaşmaya 2-1 kazanan Adanaspor, kupada tur atladı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-03 17:32:31



