Adanaspor Teknik Direktörü Ceylan: "Bazı oyuncularımız ufak da olsa hayal kırıklığı oluşturdu"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, Balıkesirspor maçıyla ilgili olarak, "Bazı oyuncularımız ufak da olsa hayal kırıklığı oluşturdu. Çok bize yakışır bir oyun oynamadık, memnuniyetsizliğimi de arkadaşlarıma ifade ettim. Arada böyle şeyler olacak. İyi oynamadığımız zaman kazanabilmek sevindiriciydi” dedi.

Turuncubeyazlı ekip, cumartesi günü evinde karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde sürdürüyor. Bugün düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketiyle devam ederken son olarak top kapma, pas çalışması ve taktik idmanla son buldu. Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Milli maç arası keyifli geçti"

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, oyuncularının takıma gün geçtikçe daha da alışacağına inandığını belirterek, "Galibiyet bizi yanıltmasın. Çok bize yakışır bir oyun oynamadık, memnuniyetsizliğimi de arkadaşlarıma ifade ettim. Arada böyle şeyler olacak. İyi oynamadığımız zaman kazanabilmek sevindiriciydi. İştah genelde iyiydi ama bu bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendiren oyuncularımız oldu. Maalesef beklediğimizi, umduğumuzu göremediğimiz oyuncularımız oldu. Onlar da zaman içerisinde iyi çalışarak, daha iyi uyum sağlayarak, istediklerimizi yapmaya çalışacaklar. Dediğim gibi bazen kötü oynarken de kazanmak önemlidir. Bazı oyuncularımız verdiğimiz şansı çok iyi değerlendirdi. Bazı oyuncularımız ufak da olsa hayal kırıklığı oluşturdu ama bu geçici bir durum. Onlar da en kısa sürede toparlayacaklar ve takıma katkı sağlayacaklar” diye konuştu.

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