Adana'da bin 180 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da polis, bin 180 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu ve Güneşli mahallelerinde kaçak ürün imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında bin 180 litre sahte içki ve 71 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına aldı.

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