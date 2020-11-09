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Adana’da kaçakçılık operasyonu

İHA

Adana polisinin yaptığı operasyonda 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis dört adrese yaptığı baskında 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
Polis olayla ilgili dört zanlıyı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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