Köpeğe işkence görüntüleriyle ilgili 1 gözaltı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sosyal medyada yayınlanan köpeğe eziyet edilen görüntülerle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Köpek ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Saimbeyli ilçesinde bir kişinin köpeğe eziyet ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Eziyeti gerçekleştiren kişinin S.P. olduğu belirlenirken Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kısa süre içerisinde köpeğe eziyet ettiği iddia edilen S.P. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “11 Kasım 2020 tarihinde medyada yayınlanan ‘’hayvana şiddet olayı’’ ile ilgili gerekli araştırmalar ivedilikle yapılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde, şiddet olayını gerçekleştiren vatandaş Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınmıştır. İşkence gören köpek tespit edilerek, tedavisi için veterinere götürülmüştür. Vicdanları yaralayan olayın, faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.

Eziyete uğrayan köpek ise tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

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