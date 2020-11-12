ÇDSO'da romantik dönemin izleri

O park için terör soruşturması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), bu haftaki konserini yarın akşam Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleştirecek.

Saat 20.00’deki konseri, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Sedat Dağhan Doğu yönetecek.

Konserin ilk yarısında, klarnet eğitimine 11 yaşında başlayan, yurtiçi ve yurtdışında birçok başarılara imza atmış, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasın’da stajyer klarnet sanatçısı olarak görev yapan Selin Gürol konuk solist olarak yer alacak. Gürol, C.M.V.Weber’in 1 nolu Klarnet Konçertosu’nu seslendirecek.

Programın ikinci yarısında ÇDSO, klasik batı müziğinin erken romantik dönem efsane bestecilerinden biri olan F.Schubert’in 5. Senfonisi’ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.