Eşini, telefonuna gelen `Son umudumsun´ mesajını görünce bıçaklamış

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da cezaevinden çıkan eşi Mahmut Nogan tarafından (25) bıçaklanan Sevimgül Nogan (26) hayati tehlikeyi atlatamadı. Tutuklanan kocanın annesi
Emine Taşkınlar ise "Sevim´e, Mahmut´un cezaevi arkadaşı Adem, `Sen, benim son umudumsun´ şeklinde mesaj göndermiş. Mahmut, mesajı görünce sinirlendi" dedi.
Olay, 12 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi´ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mahmut Nogan (25) ile eşi Sevimgül Nogan, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mahmut Nogan, eşini 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Kanlar içinde kalan Sevimgül Nogan´ı, eşi Mahmut Nogan taksiyle Seyhan Devlet Hastanesi´ne götürdü. Hastane polisine kendisini yaraladığını söyleyen kadın, ameliyata alındı. Genç kadın, hemşirelere ise kendisini eşinin yaraladığını söyledi.
`YANLIŞLIKLA YARALADIM´
Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Nogan´ı çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Nogan, sorgusunda, "Cep telefonuna mesaj geldi. Bakmak istedim, göstermedi. O sırada boğuşurken elimdeki bıçakla yanlışlıkla yaraladım" dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Nogan, tutuklandı. Halen hastanede tedavisi devam eden Sevimgül Nogan ise hayati tehlikeyi atlatamadı.
`SEN, BENİM SON UMUDUMSUN´ MESAJINA SİNİRLENMİŞ
Öte yandan Mahmut Nogan´ın annesi Emine Taşkınlar, oğlu cezaevindeyken gelini Sevimgül Nogan´ın başka erkeklerle görüştüğünü öne sürerek, "Uzun süredir tartışıyorlardı. O gün de Mahmut, Sevim´e `Telefonunu göster´ dedi. Mahmut´un cezaevinden arkadaşı Adem B., `Sen, benim son umudumsun´ şeklinde bir mesaj göndermiş. Mahmut bu mesajı görünce sinirlendi. Kendini yerden yere attı. Mutfaktan çıktığımda, Sevim´in yerde kanlar içerisinde yattığını gördüm" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-14 10:03:26
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