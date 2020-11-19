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Pandemide KOAH'lılara 11 uyarı Salgın sürecinde KOAH'lılar yüksek risk grubunda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar, KOAH’lı hastaların korona virüse yakalanması halinde solunum sorunlarının artabileceği ve ciddi komplikasyonlar gelişebileceği uyarısında bulundu

İHA

Pandemide KOAH'lılara 11 uyarı Salgın sürecinde KOAH'lılar yüksek risk grubunda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar, KOAH’lı hastaların korona virüse yakalanması halinde solunum sorunlarının artabileceği ve ciddi komplikasyonlar gelişebileceği uyarısında bulundu

Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar, pandemi döneminde Covid19’a yakalanma riski yüksek grubun içindeki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastalarının daha tedbirli olmalarını istedi.
Dr. Gamze Uçar, 21 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, en yaygın akciğer hastalıkları arasında yer alan KOAH'ın, ölümcül hastalıkların başında geldiğini söyledi.
Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı tehdidi olarak kabul edilen KOAH’ın küresel görülme sıklığının yüzde 1520 düzeyinde olduğunu belirten Dr. Gamze Uçar, “Türkiye’de görülme oranı yüzde 19 olan KOAH, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada ve ülkemizde en sık öldüren 4. hastalık. KOAH nedeni olarak birinci sırada yüzde 90 oranıyla sigara yer alıyor. Öyle ki sigara içenlerde KOAH gelişme riski içmeyenlere oranla 10 ila 25 kat fazla. Sadece aktif içiciler değil pasif içiciler de bu hastalığa yakalanabiliyor. KOAH’a yol açan diğer riskler de mesleki ve çevresel toz ve gaz maruziyeti ile genetik faktörlerdir" dedi.
KOAH’ın sık görülmesine ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşın ölüm nedeni olarak bu kadar üst sıralarda yer almasında, hastaların doktora geç başvurmasının rol oynadığını söyleyen Dr. Gamze Uçar, hastalığın ilk belirtilerinin genellikle öksürük ve sabahları balgam çıkarma olduğunu ve bunun da sigaraya bağlanarak önemsenmediğini kaydetti.

Covid19’a karşı özel tedbirler
Dr. Gamze Uçar, tüm dünyada görülen korona virüs salgını ile ilgili gelişmeler ve deneyimlerin, kronik akciğer hastalarının Covid19 açısından daha büyük risk altında olduğunu gösterdiğini belirtti. KOAH’lı hastaların korona virüse yakalanması halinde solunum sorunlarının artabileceği ve ciddi komplikasyonlar gelişebileceği uyarısında bulunan Dr. Gamze Uçar, Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu’nun KOAH tanılı hastalar için sundukları önerileri şöyle sıraladı:
" KOAH’lı hastaların Covid19 virüsü ile gelişen enfeksiyona yakalanma ihtimalini en aza indirmeleri ve enfeksiyondan korunmaları için evlerinde kalmaları son derece önemlidir.
Covid19 enfeksiyonuna yakalanma riskinizi azaltmak için en önemli önlem, su ve sabunla ellerin 20 saniye yıkanması, temizlenmemiş ellerle göz, burun ve ağıza dokunulmaması, öksürük ve hapşırık sırasında kolun dirsek içinin kullanılmasıdır.
Yakınlarınızdan size bulaş olma riskini azaltmak için önerilen tüm bu hijyen kurallarına evde birlikte yaşadığınız kişilerin de uyması önemlidir. Eğer aynı evde yaşadığınız kişilerde Covid19 enfeksiyonu şüphesi varsa bu kişinin izolasyonu, mümkünse aynı ortamı paylaşmamanız son derece önemlidir.
Pandemi süresince hastane ortamına girmek olası enfeksiyon riski oluşturacağından, düzenli kontroller, herhangi bir problem ve yakınmalarda artış olmaması durumunda salgın döneminde ertelenmelidir.
KOAH tedavisinde kullandığınız raporlu ilaçlarınızı reçete yazdırmaya gerek olmadan TC kimlik numaranız ile eczaneden temin edebilirsiniz. Reçete yazdırmak için hastaneye gelmenize gerek bulunmuyor. Eğer raporunuzun süresi 1 Ocak 2020 tarihinden önce dolduysa raporun yenilenmesi gerekli olduğundan bu konuyla ilgili olarak size takip eden göğüs hastalıkları doktorunuzla telefon yoluyla irtibata geçebilirsiniz.
Korona virüs enfeksiyonu belirtileri KOAH hastalığınızın akut alevlenmelerine yol açabilir ya da yine başka enfeksiyon veya nedenlere bağlı hastalığınızın seyrinde ortaya çıkabilen akut alevlenme ve zatürree klinik tabloları ile karışabilir. Bu nedenlerden dolayı, enfeksiyona ait ateş yüksekliği, öksürük, solunum sıkıntısı ortaya çıkması veya nefes darlığında artma gibi belirtiler başladığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.
KOAH’lı hastaların, Covid19 pandemisi süresince, inhaler (nefes yolu ile) kullandığı kortikosteroid içeren ilaçların kullanımından kaçınmaları gerektiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor.
KOAH tedavinizi günlük ve düzenli olarak kullanmaya devam ediniz. Bu hastalığınızın kontrolü açısından son derece önemlidir.
Oksijen tedavisi kullanıyorsanız doktorunuzun önerdiği şekilde en az 15 saat/gün olacak şekilde kullanmayı sürdürünüz.
Nebülizatör aracılığıyla ilaç kullanımı Covid19 enfeksiyonu olan veya şüpheli bile olsa hastalığın bulaşma ihtimalini artıracağından bu yöntem kullanılmamalıdır. Nebülizatör kullanılması gerekli durumlarda onun yerine ölçülü doz inhaler kullanılması önerilmektedir ve eğer varsa bu ilacın spacer adı verilen ara parça ile alınması önerilir.
Sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durunuz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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