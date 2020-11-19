Sahra hastanesi kurulduğu öne sürülen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı



ADANA (DHA)ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin, pandemi sürecinin başlarında 'Sahra Hastanesi' olarak düzenlediğini duyurduğu fuar alanında, estetik-kozmetik-güzellik fuarı açıldı. Sahra Hastanesi tabelasının kaldırıldığı fuar alanında, kurulan stantlarda birçok marka ve kuruluşun güzellik alanındaki çalışmaları sergilendi.

Türkiye genelinde salgınının başladığı günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 4 Nisan'da koronavirüs salgınına karşı aldıkları acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve hastanenin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. İlerleyen günlerde tartışmalara neden olan alanda Beauty Çukurova Expo/ Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Askeri Dağlı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oda başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Pandemi kuralları kapsamında düzenlenen fuara giriş ve çıkışlar HES kodu üzerinden yapıldı. 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda güzellik sektörünün tanınmış 100´e yakın yerli ve yabancı firma, 300´e yakın markanın tanıtımlarını gerçekleştirdi. Fuarın açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Süleyman Elban, kent ve ülke adına bu fuarın çok değerli olduğunun altını çizdi.

`HERHANGİ BİR FUAR DEĞİL´

Pandemi süreci nedeniyle zor günler yaşanan bu süreçte güzellik fuarını düzenleyebilmenin büyük bir cesaret olduğunu vurgulayan Vali Elban, bu sayede ulusal düzeyde birçok firma ve sektör temsilcisinin bir araya geldiğini kaydetti. Yapılan güzellik fuarının herhangi bir fuar olarak görülemeyeceğini çünkü binlerce çalışana umut olduğunu söyleyen Elban, "Bu sektörde çalışan binlerce insana moral ve güç kaynağı oldu. Adı gibi güzel bir fuar. Hem de Türkiye´nin en güzel kentlerinden birinde. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Fuara katılan firmalardan birinde görev alan Şenay Pektaş ise yoğunluğun tahminlerinden fazla olduğunu ve fuar boyunca tüm misafirlerini beklediklerini kaydetti. Konuşmalardan sonra kurdele kesimiyle açılışı yapılan Beauty Çukurova Expo/Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı´nın 4 gün boyunca süreceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2020-11-19 16:45:49



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