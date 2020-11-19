Adana’da kar maskeli, tüfekli market soygunu

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Adana’da bir marketler zincirinin şubesine gelen kar maskeli şahıs pompalı tüfekle soygun gerçekleştirdi. Soyguncu bin 500 TL çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde bulunan marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi yüzünde kar maskesiyle marketin içerisine girdi. Yüzü kar maskeli kişi pompalı tüfeği kasiyere doğru uzatıp kasayı boşaltmasını istedi. Kasadan bin 500 TL para çalan şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri soygunun gerçekleştiği markette incelemelerde bulundu.

Soygunu gerçekleştiren kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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