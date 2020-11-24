Yerli solunum cihazı ülkeye 90 milyon dolar katkı sağladı



Mustafa Yusuf KANTARLICan ÇELİK/ADANA, (DHA)TÜRKİYE´de üretilen yerli solunum cihazı (ventilatör) hastanelerde kullanılmaya başlandı. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Doktor Murat Erdoğan, elektronik mühendisi kardeşiyle birlikte solunum cihazı projesinde çalıştıklarını belirterek, "Yerli solunum cihazı ülke ekonomisine katkısı 90 milyon dolar oldu´´ dedi.

Dünya genelinde ikinci dalganın yaşandığı koronavirüs salgınında Türkiye´de de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Salgınla mücadelede kapsamında Türk mühendisler tarafından Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten ASELSAN ve özel şirketler, yerli solunum cihazı (ventilatör) üretmeye başladı. ASELSAN tarafından 20 bin üretim hedefi koyulan yerli solunum cihazı Adana´da da kullanılmaya başlandı. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde 50 adet kullanılan solunum cihazı hakkında bilgi veren yoğun bakım doktoru Murat Erdoğan, yerli solunum projesinin ilk olarak 2012 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen projeyle başladığını belirtti.

'ÜLKE GENELİNE 2 BİN CİHAZ GÖNDERİLDİ'

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla ASELSAN ve özel şirketlerle işbirliği içinde seri üretilebilecek kapasiteye dönüştürüldüğünü belirten Erdoğan, "Şu anda ASELSAN yerli solunum cihazı için 20 bin hedef koydu. Adana genelinde şu anda 80 cihazımız hastanelerde kullanılıyor. 50 cihazda şu anda Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılıyor. Tüm Türkiye geneline 2 bin cihaz dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına ise 4 bine yakın cihaz ihraç ettik´´ dedi.

Elektronik mühendisi kardeşi Cemal Erdoğan ile birlikte yerli solunum cihazı üretiminde çalıştığını belirten Erdoğan, "Benim görevim hastaların üzerinde kullanılan modların algoritmalarının yazılımıydı. Üretim ve Ar-Ge kısmında ise kardeşimin içerisinde bulunduğu mühendislik ekibi çalıştı" dedi.

İHRACATI YAPILIYOR

Bazı kişilerin virüsü çok kolay atlatırken, bazılarının ise ileri derecede solunum yetmezliği yaşadığını anlatan Erdoğan, ventilatör cihazının ileri derecede solunum desteğine ihtiyacı olan hastalarda kullanıldığını söyledi. Ventilatör ihracatının yapıldığını aktaran Erdoğan, "Ventilatör cihazlarının ülke ekonomisine katkısı 90 milyon dolar civarında oldu. Pandemin ilerlemesiyle birlikte bu cihazın yüzde 90´ı yerli ve milli olarak üretildi. Bu cihazın ekonomiye katkısı her geçen gün artacaktır´´ diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf Kantarlı-Can ÇELİK

2020-11-24 08:47:28



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