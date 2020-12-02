Polislerden kaçtı ama cezadan kaçamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polislerden kaçtı ama cezadan kaçamadı

DHA

Polislerden kaçtı ama cezadan kaçamadı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisten kaçmaya çalışırken yakalanan Velit D. (20), pastaneye gitmek için evden çıktığını, ekipleri görünce de kaçtığını söyledi ancak Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlal ettiği için cezadan kurtulamadı. 
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuru yemiş dükkanında gerçekleşen hırsızlık olayının ardından şüphelileri yakalamak için ara sokaklarda arama yapan polisler, yolda bir genci durdurmak istedi. Polisleri fark eden genç, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan gencin kimliğinin Velit D. olduğu belirlendi. 
GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRDÜ, SAÇINI DÜZELTTİ
Gözaltına alınıp, polis aracına bindirilen Velit D.'nin, gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark edince eliyle saçını düzeltmesi dikkat çekti. Gazetecilerin "Neden kaçtın" diye sorması üzerine Velit D., "Polis ağabey gel dedi. Sokağa çıkma yasağı var tabi, o yüzden kaçtım. Ceza yazacaklar, paramız yok. Pastaneye gidiyordum, yemek yemek için. Telefonum da yok. Eğer hırsızlık yapsaydım, mahallede gezmezdim" diye cevap verdi. Öte yandan hırsızlık mahallinde yapılan kamera görüntüsü incelemesinde Velit D.'nin olayla ilgisinin olmadığı saptandı. Velit D.'ye kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığı için Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden cezai işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2020-12-02 03:17:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu
YEREL HABERLER Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek ...
Adana’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Adana’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse ve eşi, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse ve eşi, ...
Sağlık çalışanlarına moral Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle personellere karanfil dağıttı, çağrı merkezindeki telsizden bütün ekiplere, "Cansiperane çalıştığınızın farkındayım. Gayretleriniz adına sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde anons yaparak moral verdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına moral Adana İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Bilim Kurulu üyesi Gündüz: Bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu üyesi Gündüz: Bu hastalıktan kurtulmanın ...
Prof. Dr. Gündüz: "Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz" Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, tedbirler yeterince uygulanmazsa vakaların artmaya devam edeceğini söyledi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gündüz: "Yeni servis ve yoğun bakım ...
Adana İl Sağlık Müdürü´nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
YEREL HABERLER Adana İl Sağlık Müdürü´nden sağlık çalışanlarına: ...
Kozan'da atıl durumdaki parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Kozan'da atıl durumdaki parklar yenileniyor
Borç yapılandırmasına "online başvuru" imkanı Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner: "İnteraktif vergi dairesi 7/24 halkımızın hizmetinde" Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, borç yapılandırması için güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistem olan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından faydalanılmasını önerdi
YEREL HABERLER Borç yapılandırmasına "online başvuru" imkanı Adana ...
Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıkan 2 kapkaçcı, tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıkan 2 kapkaçcı, ...
Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak
YEREL HABERLER Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak
Aranan hükümlülere film gibi operasyon Adana polisi “kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı” gibi suçlardan aranan hükümlüleri yakalamak için drone ile operasyon yaptı Şafak vakti yakalanan 28 hükümlü cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Aranan hükümlülere film gibi operasyon Adana polisi ...
1 lira 75 kuruşluk kapkaça 2 tutuklama Adana’da bir kadının içinde 1 lira 75 kuruş bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı Kapkaç anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER 1 lira 75 kuruşluk kapkaça 2 tutuklama Adana’da bir ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu 5 araçta kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu 5 araçta kaçak 910 ...
Narenciye yüz güldürdü Adana’da narenciye ürünlerinin hasadı sürüyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Çiftçimiz para kazanıyor"
YEREL HABERLER Narenciye yüz güldürdü Adana’da narenciye ürünlerinin ...
Adana´da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da 37 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 37 silah ele geçirildi
Adana´da aranan 28 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Adana´da aranan 28 hükümlü yakalandı
Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız ...
Çukurova Üniversitesi'nden 8 bilim insanı, en başarılılar listesinde
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi'nden 8 bilim insanı, en ...
Adanaspor'un 2 maçı daha ertelendi
YEREL HABERLER Adanaspor'un 2 maçı daha ertelendi
Adana’da 27 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da 27 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Filyasyon ekibindeki Dr. Gökhan Ercan koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Filyasyon ekibindeki Dr. Gökhan Ercan koronaya yenik ...
Yangın mağduru Suriyeli aileye yardım
YEREL HABERLER Yangın mağduru Suriyeli aileye yardım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X