Ceyhanspor - Belediye Kütahyaspor: 0-0

Şahin ÖZER / CEYHAN (Adana) (DHA)STAT: Ceyhan Şehir
HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Ozan Bekar (xx)
CEYHANSPOR: Emrah (xxx) Okan (xx), Ercan (xx), Zekeriya (xx), Alparslan (xx), Fatih (xx) (Dk. 78 Aziz), Murat (xx), Başaran (x) (Dk. 39 Azat x) (Dk. 78 Ramazan), Abdullah (xx), Ahmet (xx), Muhammed (xx) (Dk. 85 Ahmet Can)
BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Osman Mert (xx) Murat (xx), Emrah (xx), Enes (xx) (Dk. 46 Adem Hakan xx), Güven(xx) (Dk. 46 Serhat xx), Ahmet (xx), Erdem (xx), Emir Miray (xx), Ali Han (xx), İsmail (xx), Muhammet Enes (xx)
SARI KARTLAR: Ahmet, Zekeriya (Ceyhanspor) Murat, Ahmet, Serhat, Umut (Belediye Kütahyaspor)Misli.com 3´üncü Lig 2´nci Grup 13´üncü hafta karşılaşmasında Ceyhanspor, evinde ağırladığı Belediye Kütahyaspor ile golsüz berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Ceyhan Şahin ÖZER
2020-12-20 16:51:37
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