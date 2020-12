Vali Elban: "Sera OSB’mizi bir an evvel tamamlamak istiyoruz"

Adana Valisi Süleyman Elban, Sera Organize Sanayi Bölgesini bir an evvel tamamlamak istediklerini söyledi.

Karataş ilçesinde kurulacak Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Zafer Öz, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, müteşebbis heyeti üyeleri ve OSB yetkililerinin katıldığı toplantıda, OSB’de gelinen aşama detaylarıyla ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, sahip olduğu sahil şeridi ve tarımsal potansiyeliyle Karataş’ın Adana’nın önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Kurulacak olan Sera Organize Sanayi Bölgesi’yle Karataş’ın bu potansiyeline yeni bir ivme kazandırılacağını ifade eden Vali Elban, “OSB’mizi bir an evvel tamamlamak istiyoruz. Bu sayede hem ekonomiye hem de istihdama büyük ölçüde katkı sağlamış olacağız” dedi.

Sunulan bilgiler doğrultusunda tahsis işlemlerine bir an önce başlanılabilmesi için gerekli çalışmalara hız verilmesi konusunda görüş birliğine varılan toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.



"Ceyhan geleceğin parlayan yıldızı olmaya aday"

Vali Süleyman Elban başkanlığında Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

Makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, OSB yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

2020 yılının son müteşebbis heyeti toplantısında; yıl sonu faaliyetleri, yeni yatırım talepleri ile 2021 yılı yol haritası tüm detaylarıyla ele alındı.

Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantının sonunda kısa bir değerlendirme yapan Vali Elban, son dönemlerde yapılan yatırımlarla Ceyhan'ın geleceğin parlayan yıldızı olmaya aday bir ilçe olduğuna vurgu yaptı ve bu önemli yatırımın bir an evvel tamamlanması için azami gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.