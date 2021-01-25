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Hastaneye gitme endişesi kansere yenik düşürüyor İnsanların hastaneye gittiğinde korona virüse yakalanacağı endişesi kanserde erken tanıyı geciktiriyor Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Züleyha Çalıkuşu: “Hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyal mesafeye uyarak, maske takarak hastanelere gitmekten çekinmemeliyiz”

İHA

Hastaneye gitme endişesi kansere yenik düşürüyor İnsanların hastaneye gittiğinde korona virüse yakalanacağı endişesi kanserde erken tanıyı geciktiriyor Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Züleyha Çalıkuşu: “Hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyal mesafeye uyarak, maske takarak hastanelere gitmekten çekinmemeliyiz”

Korona virüse yakalanabileceği endişesi ile hastaneye gitmeyi erteleyen pek çok kişi, kanserde erken tanı şansını kaybediyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Züleyha Çalıkuşu, dünyada her yıl 18 milyon kişinin ilk kez kanser tanısı aldığını belirterek, "Bu yıl kanser hastalığına yakalananların tanıları daha geç evrelerde konmuş ve tedavilerine daha geç başlanmış olacağı için ortalama tedavi başarıları da geçen senelere göre daha düşük olacak. İnsanlar hastanelere gitmekten korkmamalılar" dedi.
Kronik hastalıkları ve çeşitli sağlık problemleri olan pek çok birey, hastaneye gittiğinde korona virüse yakalanabileceği endişesiyle, evde kalmaya devam ederek sorunu ertelemeye çalışıyor. Ancak virüsten korunmak isterken tanı ve tedavi süreçlerinin aksatılması, daha ciddi problemlere hatta hayati riske yol açabiliyor. Özellikle kanser hastalarının ya da kalp, beyin, akciğer, karaciğer, böbrek, mide, bağırsak ve endokrin sistem ile ilgili rahatsızlıkları olanların tedavi süreçlerinin devam etmesi gerekiyor.

“Bu yıl dünyada 18 milyon kişi kansere yakalanacak”
Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Züleyha Çalıkuşu, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Kanser hastalarında erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Çalıkuşu, “Şu anda doğal olarak herkesin tek gündemi, korona virüs. Kanser gibi diğer riskli hastalıklar, adeta kamuoyunun gündeminden düşmüş durumda. Bu da, erken teşhis oranında ciddi bir düşme anlamına geliyor. Biliyoruz ki, tüm dünyada her yıl 18 milyon kişi, ülkemizde de 160 binden fazla kişi ilk kez kanser tanısı alıyor. Eğer bu kişiler tarama testlerini yaptırmaz, belirtileri göz ardı ederlerse, kanser ilerlemiş olacak. Dolayısıyla bu yıl kanser hastalığına yakalananların tanıları daha geç evrelerde konmuş ve tedavilerine daha geç başlanmış olacağı için ortalama tedavi başarıları da geçen senelere göre daha düşük olacak. Bu nedenle sağlık kontrollerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyal mesafeye uyarak, maske takarak hastanelere gitmekten çekinmemeliyiz” diye konuştu.

“Kronik hastalar, tedavilerini ertelememeli”
Kronik hastalıkları ve çeşitli sağlık problemleri olan pek çok kişinin de yine aynı endişe ile hastaneye gitmekten çekindiklerini ve tedavilerini erteleme çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Züleyha Çalıkuşu, “Virüsten korunmak isterken tanı ve tedavi süreçlerinin aksatılması, daha ciddi problemlere hatta hayati riske yol açabiliyor. Özellikle kanser hastalarının ya da kalp, beyin, akciğer, karaciğer, böbrek, mide, bağırsak ve endokrin sistem ile ilgili rahatsızlıkları olanların tedavi süreçlerine düzenli olarak devam etmesi gerekiyor” dedi.

“İnsanlar hastanelere gitmekten korkmamalılar”
Pandemi döneminde pek çok hastanın geç evrede tanısının konulduğunu anlatan Züheyla Çalıkuşu, “Bize gelen pek çok hastada da aynı sorunları yaşadık. Daha erken tanısı konulabileceği halde pandemi nedeniyle korkarak 56 aydır hastaneye gitmeyen ve ileri evrede gelen hastalarımız oldu. Oysa bu hastalar, daha erken gelseydi hem tedavi şansları daha yüksek olacaktı hem de hayat kaliteleri artacaktı. Özellikle vurgulamak isterim, hastalar hastane gitmekten çekinmemeliler. Hastanelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Her hastadan sonra kullanılan aletler sterilize ediliyor. Hastalar kendi hijyen kurallarına dikkat ederek hastaneye gelmeliler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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