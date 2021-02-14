Miras yüzünden kız kardeşini öldüresiye dövdü Babasının öldürüldüğü yerde, kızı da miras yüzünden ağabeyi tarafından başına odunla vurularak hastanelik edildi

Adana’nın Feke ilçesinde 5 çocuk annesi kadın, miras yüzünden tartıştığı ağabeyi tarafından başına odunla vurularak hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde Mustafa Nergiz kazandığı tüm mal varlığını ölmeden önce 12 kardeşe bölüştürdü. Babanın miras yüzünden kardeşi tarafından öldürülmesinden sonra, evlatları arasında da zaman zaman miras yüzünden tartışmalar yaşandı. 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, iddiaya göre, dün öğle saatlerinde ağabeyi Bilal Nergiz tarafından öldüresiye dövüldü. Züleyha Karatosun başından aldığı odun darbesiyle yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 70 dönüme yakın arazi olduğunu ve maddi pek değeri olmadığını aktaran Züleyha Karatosun’un eşi Muharrem Karatosun, miras yüzünden daha önce kayınbabasının öldürüldüğünü, şimdi de eşinin odunla ağabeyi tarafından darp edilerek öldüresiye dövüldüğünü söyledi.

Züleyha Karatosun’un babasını öldüren amcası Duran Nergiz’in cezaevinde yattığını anlatan Karatosun eşinin de miras yüzünden cinayete kurban gitmesini istemediğini ifade etti. Karatosun, "Daha önce eşimin babasını amcası öldürdü. Ağabeyi Kıbrıs’ta yaşıyordu, gelmiş. Eşimi ağabeyi çağırmış, babasının evinin oraya gitmişti. Orada eşime 'sen nasıl karışırsın' diye odunla dövmüş. Eşim beni aradı 'beni öldürüyor abim' diye. Ağabeyi Bilal Nergiz’i güvenlik güçleri aldı. Ben gereğinin yapılmasını istiyorum adalete güveniyoruz. Yetkililer bir el atması lazım. Kişi başı çok düşse 15 bin TL miras düşer. Bu miras yüzünden bir kişi öldü, eşim yaralı. 15 bin TL için değmez" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.