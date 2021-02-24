Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bekir Ö., yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bekir Ö. (36) yönetimindeki 06 ABB 79 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2021-02-24 01:45:33
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