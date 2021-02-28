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Adana'da "Pozitif Taksi"den bin 312 kişi faydalandı Başkan Akay: "Amacımız Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını kullanmadan, sağlık kuruluşları ile karantina altında bulundukları adresleri arasındaki ulaşımını sağlamak"

İHA

Adana'da "Pozitif Taksi"den bin 312 kişi faydalandı Başkan Akay: "Amacımız Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını kullanmadan, sağlık kuruluşları ile karantina altında bulundukları adresleri arasındaki ulaşımını sağlamak"

Seyhan Belediyesi’nin "Pozitif Taksi" uygulamasından bugüne kadar bin 312 vatandaş yararlandı.
Covid19 testi pozitif çıkan vatandaşların, izolasyonunu sağlayıp, virüsün diğer insanlara bulaşmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen ‘Pozitif Taksi’ uygulamasında, Covid19 hastası olan vatandaşlar özel olarak tasarlanıp donatılan araçlarla, sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde taşınıyor.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 28 Eylül 2020 tarihinde başlatılan Pozitif Taksi uygulamasının salgınla mücadele konusunda önemli bir görevi üstlendiğini belirterek, Covid19 testi pozitif çıkan vatandaşların test sonucunu belgeleyerek uygulamadan yararlanabildiğini hatırlattı.
Uygulamanın başladığı tarihten bu yana bin 312 vatandaşın Pozitif Taksi’den yararlandığını bildiren Başkan Akay, “Amacımız Covid19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını kullanmadan, sağlık kuruluşları ile karantina altında bulundukları adresleri arasındaki ulaşımını sağlamak. Böylece hastaların diğer vatandaşlarla temas etmesini önleyerek, virüsün yayılmasının önlenmesine katkıda bulunuyoruz” dedi.

"Ortak mücadeleyle kazanacağız"
Salgının toplumsal duyarlılık ve ortak mücadeleyle sonlanabileceğini vurgulayan Başkan Akay, “Salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyması gerekiyor. Salgın gerçeğini unutmadan, bu kurallara uyarak ve hasta vatandaşlarımızın izolasyonunu sağlayarak virüsün başkalarına bulaşmasını önleyebiliriz. Seyhan Belediyesi olarak salgınla mücadele konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde, çalışmalarımızı aksatmadan, kararlılıkla sürdürüyoruz. Ortak mücadeleyle başarıya ulaşacağız” diye konuştu.
‘Pozitif Taksi’den faydalanmak isteyen Covid19 hastası vatandaşlar ile temas ettiği kişilerin Covid testinin pozitif çıktığını belgeleyip 0322 431 59 33 telefondan talepte bulunulması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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