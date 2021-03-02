Adana´da geçen ay 94 'torbacı' tutuklandı



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da, bir ayda `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 769 şüpheliden 94'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bazı uyuşturucu satıcılarının polislere yakalanmamak için uyuşturucuyu cips ve meyve suyu paktelerine gizledikleri görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Kentte 128 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 586 olayı değerlendiren ekipler, birçok adrese baskın yaptı. 769 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 17 kilo sentetik kannabinoid, 7 bin 48 uyuşturucu hap, 5 kilo 131 gram esrar, 513 gram eroin, 325 gram metamfetamin, 313 gram kokain, 298 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 39 kök kenevir, 20 tabanca, 6 tüfek ve 375 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 769 şüpheliden 94'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, bazı uyuşturucu satıcılarının polise yakalanmamak için uyuşturucuları cips ve meyve suyu paketlerine gizledikleri görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-03-02 10:00:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.