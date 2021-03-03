Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 4 bin 160 kaçak sigara, 6 bin 600 doldurulmuş, 30 bin boş kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 4 bin 160 kaçak sigara, 6 bin 600 doldurulmuş, 30 bin boş kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Alidede ve Karasoku mahallelerinde kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında 4 bin 160 kaçak sigara, 6 bin 600 doldurulmuş, 30 bin boş kaçak makaron ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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