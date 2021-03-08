Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup narkotik köpeği `Uzi´ ile arama yaptığı TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları TIR'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği `Uzi´, TIR'ın şoför ve yolcu koltuklarındaki bavullara tepki verdi. Ekipler, 3 bavulda yaptıkları aramada, 22 paket halinde toplam 50 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili U.Y. (38) ve S.A. (26) gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Bu arada, ekiplerin TIR'ı takibe alıp durdukları anlar ise polis kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-03-08 09:46:12
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