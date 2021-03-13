Orhan Çıkırıkçı: “Yolumuza bakacağız, Adana Demirspor’u tebrik ederiz”

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İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adana Demirspor maçı sonrası, “Devam edeceğiz. Yolumuza bakacağız. Adana Demirspor’u da tebrik ederiz” dedi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 20 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, “Erken bir gol yedik. Pozisyon bulduk ama bulduklarımızı değerlendiremedik. Maçın ikinci yarısında da erken gol yedik. Devam edeceğiz. Yolumuza bakacağız. Adana Demirspor’u da tebrik ederiz” diye konuştu.

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