10 yaşındaki İsmail Efe, bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babası gibi kazada öldü (2)

Sen de mi uşak!

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ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde bakkaldan meyve suyu alıp evine dönerken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden İsmail Efe Demiryürek'in ölüm haberini alan annesi Meryem Turgut ile yakınları hastaneye gitti. İlk evliliğinden olan oğlu İsmail Efe Demiryürek için morg önünde gözyaşı döken Meryem Turgut, "Ben seni babanın yanına böyle mi götürecektim kuzum" diye ağladı. Ayakta durmakta zorluk çeken Meryem Turgut'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-03-19 11:57:06



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