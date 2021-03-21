Derbinin keyfini açık havada çıkardılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da sporseverler, Süper Lig'in 31'inci haftasında oyunan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Yüreğir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik ile açık havada izledi.
Yüreğir Belediyesi, sporseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranda izletti. Maç saatinden önce Millet Parkına araçlarıyla gelen yüzlerce taraftar, koronavirüs tedbirlerine uyarak maçı izledi. Taraftarların bazıları araçlarının içinde, bazıları ise aracının dışarına çıkarak maçın keyfini sürdü. 1-1 berabare biten derbinin ardından vatandaşlar, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2021-03-21 23:22:55
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