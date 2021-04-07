Kozan HEM öğrencilerinden polislere sürpriz

Adana’nın Kozan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü dolayısıyla Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğrencileri tarafından polislere halk oyunu gösterisiyle sürpriz gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla ilçede görev yapan polisler için Halk Eğitim Merkezi öğrencilerince sürpriz yapıldı. Göçyolu üzeri Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Kozan Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi, etkinliğe davetli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve polislere farklı yörelere ait halk oyunları sergilediler. Gösteri sonunda Halk Oyunları ekibi polislerden ayakta alkış aldılar.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibine ve Kozan HEM Müdürü Bünyamin Akbulut’a, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak anlamlı etkinliklerinden dolayı teşekkür etti.

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