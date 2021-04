`Bu kadar duygu yalan olabilir mi´

Can ÇELİKGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA´da İran uyruklu mimar eşi Galavizh Ayoubi Amirabad´ı (32), çocuklarının önünde dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanan Zülküf Coşkun´un (36), geçmişte eşine Sevgililer Günü hediyesi olarak içerisinde duygularını anlattığı bir kitap hediye ettiği ortaya çıktı. Eşinin zamanında kendisine çok iyi davrandığını bu kitap gibi sürprizler yaptığını kaydeden Amirabad, "Bu kadar tiyatrocu bir insan olabilir mi? Bu duyguların hepsi yalanmış. Beni kaç kere dövdüğünü saymayı bıraktım" dedi.

Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ve Coşkun, ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 aydır eve gelmediği belirtilen Zülküf Coşkun, 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldi. Coşkun, eşi Amirabad´a saldırarak dövmeye başladı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu.

'SENİ YOK EDECEĞİM'

Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. Görüntülerde saldırganın Amirabad'ı dakikalarca dövdüğü, A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" dediği ve tekrar dövmeye başladığı eşine dönerek "Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" diye konuştuğu görüldü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis, Zülküf Coşkun´u yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği ve adresi tespit edilen Coşkun, kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İDAMDAN KAÇTI, ŞİDDETTEN KAÇAMADI

Ülkesinde kadın hakları savunucu, aktivist olduğunu ve yayımladığı kitapları gerekçe gösterilerek, hakkında açılan dava sonucunda idam cezasına çarptırıldığını iddia eden Galavizh Ayoubi Amirabad´un avukatı Oya Tekin ise, "Kadın aktivist olduğu için eylemlere katılmasıyla yargılama ve idam cezasına çarptırılma süreci var. Bu idamın infazı kararından kaçıp, Türkiye'ye geliyor" dedi.

`BÖYLE TİYATROCU BİR İNSAN OLABİLİR Mİ?´

Türkiye´ye geldiği ilk yıllarda Zülküf Coşkun ile tanıştıklarını ve güzel bir ilişkileri olduğunu kaydeden Amirabad, daha sonra her şeyin değiştiğini belirtti. Önceki yıllarda eşinin kendisine sürekli romantik sürprizler yaptığını ve elindeki aşk kitabını kendisine Sevgililer Günü hediyesi olarak verdiğini dile getiren Amirabad, "Kitaba, 'Seni gördüğüm gün, doğdum, 3 yaşındayım´ yazmış. Bana sürekli beni ne kadar sevdiğini söylerdi. `Sen benim her şeyimsin´ derdi. Ben de onun aşkına güvendim, inandım. Hala düşünüyorum; Bu kadar duygu yalan olabilir mi? Bu kadar tiyatrocu insan olabilir mi? Hala şoktayım, inanamıyorum" dedi.

`BENİ KAÇ KERE DÖVDÜĞÜNÜ SAYMAYI BIRAKTIM´

Zülküf Coşkun´un kendisine sürekli güzel sözler söylediğini, evliliklerinin ilk yılında devamlı gezdiklerini ve ilgi gördüğünü kaydeden Amirabad, maddi durumunun kötüleşmesinin ardından eşinin kendisine olan tavrının değiştiğini belirtti. Aşkın bittiğini ve şiddetin başladığını ifade eden Amirabad, "Dövmek için hep bir bahanesi oluyordu. Beni kaç kere dövdüğünü saymayı bıraktım. Bahçeye mezarımı kazdı, öldürmek istedi. Şikayetçi oldum ama sonra geri çektim. Üniversitede geçmişte öğretmenlik yaptığım için insanlar verilen fırsatlarla iyileşebilir diye düşündüm. Olmadı, alkolü ve aldatmayı bırakmadı. Hayatımızı bu hale getirdi. İki duygu var içimde. Birincisi, bu kadar duygunun yalan olamayacağı, ikincisi ise bunun onun tiyatrocu olduğu. 50 yaşındaki bir arkadaşım bu hediye kitabı okuyunca bana `bu yazılar bana yazılsa aşık olurdum´ demişti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

