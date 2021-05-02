AOSB’nin çevreci firmaları ödüllendirildi Atık su proses aykırılığı bir önceki yıla oranla azalan 6 firmaya başarı belgeleri verildi 3 farklı kategoride ödüle layık görülen firmalara, başarı belgeleri verilmesinin yanı sıra fabrikaların bahçelerine dikilmesi için “Arokarya çamı fidanı” da hediye edildi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, atık su proses aykırılığı bir önceki yıla oranla azalan sanayi kuruluşlarını ödüllendirdi.

Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden birisi olmaya aday AOSB’ de faaliyet gösteren ve 2020 yılında atık su proses aykırılığı bir önceki yıla göre azalan firmaları belirleme çalışmaları tamamlandı. Böylece 2020 yılı boyunca periyodik aralıklarla tesislerden atık su numunelerinin alınarak, kirlilik oranlarının kayıt altında tutulmasıyla, atık su proses uygunluk ödülüne hak kazanan firmalar belirlendi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ödül alan firmaları tebrik ederek, “Son 5 yılda 200 bin fidan dikimi, 20 bin 500 fidan dağıtımı, oluşturulan serada 18 bin bitki üretimi ve sanayi atıkları ile ilgili tüm denetimlerin zamanında ve düzenli olarak yapıldığı bölgemizde çevre ve doğaya saygı misyonu ile üretim yapılmaktadır. Bu konudaki çabalarımıza destek veren tüm sanayi kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ödüle layık görülen 6 firma, Çevre Müdürü Emre Ocak, Atıksu Arıtma İşleri Sorumlusu Caner Söztanacı, Çevre Denetim ve Analiz Personeli Rauf Mert Dirlik, Kurumsal İletişim Eğitim ve Kalite Uzman Yardımcısı Emsal Öztan tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette, çevre dostu yaklaşımlarıyla, 3 farklı kategoride ödüle layık görülen firmalara başarı belgeleri verilmesinin yanı sıra fabrikaların bahçelerine dikilmesi için “Arokarya çamı fidanı” hediye edildi.

Platin Grubu Başarı Belgesi kazanan Toros Kumaş Apre Boya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ödülü firma adına Teknik Danışman Ekrem Yüce’ye, Altın Grubu Başarı Belgesi kazanan Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş Denim İşletmeleri Şubesi’nin ödülü firma adına Makine Enerji Şefi Metin Bayraktar’a verildi.

Gümüş Grubu Başarı Belgesi kazanan Atlas Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin ödülü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Türkmen’e, Çokyaşar Tel Örme ve Dok. Tel Gal. Çivi San. Tic. A.Ş.’nin ödülü Fabrika Müdürü Soner Cevher’e, Eksoy Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin ödülü Fabrika Direktörü Nihan Şimşek, SEÇ Müdürü Pelin Okşan ve SEÇ Uzmanı Burçin Ünsalan’a,Teknik Bağlantı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.’nin ödülü ise Çevre Mühendisi Selmin Atmaca ile Çevre Mühendisi Tuğçe Söztanacı’ya teslim edildi.

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