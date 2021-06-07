Edeler, sepet üretimine başladı Kozan Belediyesinin desteği ile rafa kaldırdıkları sanatlarını yeniden icra eden edeler (abdallar) yöresel lezzetlerin sergilendiği sepetler üretiyor

Adana’nın Kozan ilçesin kamıştan sepet örerek geçimlerini sağlayan edeler (abdallar) Kozan Belediyesinin desteği ile rafa kaldırdıkları sanatlarını yeniden icra ederek üretime başladı.

Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın girişimleri Yöresel Ürün Satış Ofisinin kurulması ile ilçedeki kadınlar yöresel ürünleri üreterek ev ekonomilerine katkı sunarken ilçede edeler olarak bilinen esmer vatandaşlar ise projede kadınların ürettiği yöresel lezzetlerin sergilendiği sepetleri üreterek hem sanatlarını icra ediyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyor.

Ağlıboğaz Mahallesinde çocukları ile birlikte kamışları tek tek temizleyip örerek sepet yapan edeleri ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Yıllarca bu sepet örme kültürü burada var. Köylerde meyve sebze bu sepetlerle taşınırdı. Daha önce Ankara’ya portakal yollamak için ördürdük. Doğal bir ürün. Bizde yöresel ürünlerimizi bu sepetler ile taşıyoruz. Şuan çalışıyor ve yetiştiremiyorlar. 250 sepet yaptırdık şuan 150 tane daha yapacaklar. Yazın yaylalara gidiyorlar hatta üretime devam etmeleri için ham maddelerini taşıyalım orada da üretmeye devam etsinler istiyoruz” dedi.

Çocukları ile birlikte el emeği göz nuru sepetler için mesai yapan Dilek Gökal, “Hepimiz örüyoruz. Unutulmuştu başkan sayesinde tekrar başladık. Örerken mutluyuz. Çocuklarımız ile mesleğimizi yürütüyoruz ”dedi.

Yılmaz Gökal ise 12 yaşından beri sepet ördüğünü belirterek, “Uzun süredir satılmadığı için yapmıyorduk. Belediye başkanı bize deneme olarak yaptırdı, şimdi ekmeğimizi çıkarıyoruz. Bu iş olmasa aç kalırız. Davulculuk ve bu sepet işimiz. Düğün sezonu bitti, kamış imdadımıza yetişti. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. şuan belediye dışında Kayseri, Mersin, Tufanbeyli, Adana, Saimbeyli, Sarız’dan talep var. Toptan satışımız 20 TL’den başlıyor” diye konuştu.

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