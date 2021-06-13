Elban: "İnsan insanı sevdikten sonra hiçbir bir sorun olmaz"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Anadolu'muzdaki bu hazinelerin ne söylediğini, neye işaret ettiğini, neyden feyz aldıklarını ve bizim nasıl olmamız gerektiğini hakkıyla anlayabilsek ne kendi coğrafyamızda ne de yakın coğrafyamızda herhangi bir itilaf, sıkıntı, dert, tasa, gam kalmayacak" dedi.

UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı kapsamında Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü ve Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlik, Vali Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çukurova ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Elban, 2021 yılının UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran’ı anma yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Bu husus, kendi topraklarımız üzerinde yaşamış, insanlarımıza birçok konuda örnek olmuş, yol göstermiş bu ulu erenlerimizin kıymetinin, ortaya koydukları ilkelerin, gösterdikleri hedeflerin evrensel değer olarak kabul edildiğinin bir göstergesidir” diye konuştu.

Anadolu erenlerinin en parlayan üç yıldızı Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran’a bakıldığında hepsinin esas aldığı ortak şeyin insan ve insan sevgisi olduğunu ifade eden Vali Elban, “İnsan sevgisi olmadan, insanları üstün tutmadan, tüm insanları ayırmadan, insana insan gibi değer vermeden Hakk’a ulaşmanın söz konusu olmadığı, hatta insanın ‘insan’ olmayacağını çok rahatlıkla görebiliriz” şeklinde konuştu.

Elbette ki bu üç önemli şahsiyetin birbirinden farklı tarafları olabileceğini de ifade eden Vali Elban, şöyle devam etti:

“Hacı Bektaş Veli eşitlik, hoşgörü ve ilimi kendine rehber ederek, barışı ve sevgiyi toplumsallaştırmaya ilke edenmiş; Ahi Evran esnaflığı, üretimi, ticareti ve bu alanlardaki ahlakı daha çok vurgulamış; Yunus Emre yollara düşmüş eren olmuş, sevgiyle daha çok ön plana çıkmıştır. Ama üçünün felsefesinde sevgi, ahlak ve insan hep ön plandadır. Aslında biz Anadolu’muzdaki bu hazinelerin ne söylediğini, neye işaret ettiğini, neyden feyz aldıklarını ve bizim nasıl olmamız gerektiğini hakkıyla anlayabilsek ne kendi coğrafyamızda ne de yakın coğrafyamızda herhangi bir itilaf, sıkıntı, dert, tasa, gam kalmayacak. Çünkü insan insanı sevdikten, insan insanı yücelttikten sonra hiçbir bir sorun olmaz.”

Vali Elban’ın konuşmasının ardından Hacı Bektaş Veli’nin özlü sözlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

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