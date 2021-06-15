Türkiye’nin en önemli cerrahları Adana'da buluşuyor Online düzenlenecek organizasyonda iki gün içinde 20’yi aşkın canlı ameliyat yapılacak

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin düzenlediği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Anorektal Canlı Cerrahi Kursu, 1819 Haziran tarihleri arasında 20’yi aşkın canlı ameliyat ile gerçekleştirilecek.

Ameliyatlar Türkiye’nin önemli üniversitelerinden alanında en tecrübeli ve yetkin hocaları tarafından gerçekleştirilecek ve online olarak ulusal ve uluslararası düzeyde cerrahlarla paylaşılacak. Ameliyatları online ortamda Türkiye’den bin civarında cerrahın takip etmesi bekleniyor.

İki gün içerisinde yaklaşık 20 civarında ameliyatın yapılacağı ve sonuçların değerlendirileceği organizasyonla ilişkili olarak Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İsmail Cem Eray ve Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları, yaptıkları açıklamada böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladılar.

Türkiye’nin cerrahi alanda sayılı bilim adamını Adana’da ağırlayacaklarını belirten Eray ve Rencüzoğulları, “Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden alanında yetkin ve değerli çok sayıda hocamızın katılacağı bu bilimsel etkinlikte canlı gerçekleştirilecek cerrahiler en etkin ve teknolojik yöntemlerle gerçekleştirilip sonuçları değerlendirilecek. Yine online olarak Türkiye’deki cerrah meslektaşlarımız tarafından takip edebilecek” ifadelerini kulandılar.

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