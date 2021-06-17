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Ağabeyinden nakledilen ilikle hayata tutundu Suriyeli Ahmet’e ağabeyi Rahut’tan alınan ilik nakil edildi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’ndeki ilk allojenik nakil gerçekleştirildi Suriyeli Ahmet Halil: "Mutluyum, teşekkür ederim" Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erhan Bulut: "Hizmetler ücretsiz, yurt dışından da başvurular oluyor"

İHA

Ağabeyinden nakledilen ilikle hayata tutundu Suriyeli Ahmet’e ağabeyi Rahut’tan alınan ilik nakil edildi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’ndeki ilk allojenik nakil gerçekleştirildi Suriyeli Ahmet Halil: "Mutluyum, teşekkür ederim" Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erhan Bulut: "Hizmetler ücretsiz, yurt dışından da başvurular oluyor"

Adana’da lösemi tanısı konulan Suriyeli Ahmet’e ağabeyi Rahut’tan alınan ilik nakledildi. Bu nakil, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nde ki allojenik nakil oldu.
Suriye'nin İdlib kentindeki iç savaştan kaçarak 9 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Adana'daki Sarıçam Konaklama Merkezi’nde kalan Ahmet Halil’e (28) 4 ay önce akut miyeloid lösemi tanısı kondu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Halil’e kemoterapi uygulandı.
İlik nakli gereken Ahmet Halil’e uygun donör aranırken ağabeyi Rahut Halil’den (35) alınan yüzde 100 uyumlu kök hücre Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'nde nakledildi. Bu nakil ise ünitedeki 24 otolog nakilin ardından ilk allojenik nakil oldu.
Hastanın yakında taburcu olacağını belirten Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Didar Yanardağ Açık, “Allojenik nakil olan hasta akut miyeloid lösemiydi. Yaklaşık 4 aylık bir hikayesi var. İlk basamak kemoterapilerini verdik. Daha sonra hastanın donör taramasını yaptık. Yüzde 100 uyumlu bir kardeşi olduğunu tespit ettik. Hastalığı kontrol altına aldıktan sonra çok bekletmeden naklini gerçekleştirdik. Nakil sonrası genel durumu iyi, kök hücre tuttu. Hasta taburculuğa hazır. Hastayla ilgili şu ana kadar herhangi bir komplikasyon yaşamadık. Kontrollerine devam edecek” diye konuştu.
Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erhan Bulut ise kamu adına tamamen ücretsiz hizmet sunduklarını kaydederek, “Hastanemizdeki kemik iliği ünitesi sadece Adana ili değil bölgedeki bütün çevre illere de hizmet vermektedir. Hali hazırda İstanbul, Mersin, Şanlıurfa'dan gelen hastalarımızla da başarılı bir şekilde nakil yapmaya devam etmekteyiz. Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından da başvurular oluyor. Bu konuda da hastalarımıza hizmet etmekten memnun oluruz” ifadelerini kullandı.
Ağabeyi Rahut Halil'den nakledilen kök hücre ile sağlığına kavuşan Ahmet Halil ise doktorlara teşekkür ederek, "Önce kemoterapi tedavisi gördüm daha sonra kardeşimden kemik iliği nakli yapıldı. Şimdi mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Burada yapılan hizmetler için tüm hocalara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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