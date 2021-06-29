Taksiciyi, fuhuş yaptığını düşündüğü eşini aracıyla götürdüğü için öldürmüş



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da taksisine bindiği Fazıl Yoğun´u (47) öldürüp, aracıyla kaçtığı belirlenen Soner Avcı (53), yakalandı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Avcı´nın, fuhuş yaptığını düşündüğü eşini taksisiyle taşıdığı için Fazıl Yoğun´u öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, 24 Haziran gecesi merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi´nde meydana geldi. Sokaktan peş peşe silah sesi duyan mahalleli, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fazıl Yoğun´u özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Fazıl Yoğun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TAKSİYİ GASBEDİP KAÇMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 300´e yakın güvenlik kamerasından yaklaşık 400 saatlik görüntü izleyen polis, şüphelinin Soner Avcı olduğunu belirledi. Olay günü taksici Fazıl Yoğun´un, Atatürk Caddesi´nden aldığı bir kadın yolcuyu İbo Osman Caddesi´nde bıraktığı, bu sırada da şüpheli Avcı´nın araca bindiği saptandı. Avcı´nın, kendisini gitmek istediği yere bırakan Yoğun´u tabancayla vurduğu, sonrasında da taksiyi gasbedip, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi´ne gittiği, aracı burada terk edip kaçtığı tespit edildi.

EŞİNİ FUHŞA GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Polis, Avcı´nın başka bir taksiyle Yeşilyurt Mahallesi´ndeki kaldığı aparta geri döndüğünü belirledi. Avcı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Avcı´nın, `uyuşturucu ticareti´ suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Yoğun´u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğünü öne sürdü. Avcı'nın ifadesi alınan eşi ise iddiaların doğru olmadığını söyledi.

`KONUŞMAK İÇİN TAKSİSİNE BİNDİM´

Emniyete götürülen Avcı´nın, ifadesinde, Fazıl Yoğun ile konuşmak için taksisine bindiğini öne sürerek, "Maskemi çıkarıp, `Beni tanıdın mı?´ diye sordum. O sırada elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim" dediği belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-29 09:47:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.